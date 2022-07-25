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Yerel Niğde'de silahlı arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
Yerel

Niğde'de silahlı arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 12:15:00 -
Niğde'de silahlı arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Karadiken ve Ceran ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde, Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ceran’ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Ceran, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. TRT Haber

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