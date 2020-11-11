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Aktüel Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Aktüel

Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:53:25 -
Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkez ve beldelerde 9 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 9 cep telefonu, ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve 24 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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