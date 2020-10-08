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Aktüel Niğde'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Niğde'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:01:44 -
Niğde'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastaları taşıyan Ahmet Doğan (49) idaresindeki 51 DT 018 plakalı midibüs ile Hanifi Bozdağ (45) yönetimindeki 51 BK 021 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesi civarında çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, Hanifi Bozdağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan ve yaralanan Hüseyin Bozdağ (68) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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