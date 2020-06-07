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Aktüel

Niğde’de mevsimlik işçi öldürüldü

Niğde’nin Ağcaşar köyünde meydana gelen olayda bir kişi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 23:17:36 -
Niğde’de mevsimlik işçi öldürüldü

Niğde’nin Ağcaşar köyünde meydana gelen olayda bir kişi öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde silahla yaralama olay olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri, A.A. adlı kişinin evinde Mustafa B. adlı mevsimlik işçinin yaralı olarak yerde yattığını tespit etti. Yerde karnından vurulmuş halde bulunan Mustafa B. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Mustafa B.’nin hayati tehlikesinin olduğunu belirleyen sağlık ekipleri, onu Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Mustafa B., doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olaydan hemen sonra ortadan kaybolan A.A adlı kişi ve suç aletinin ele geçirilmesi için jandarma gerekli inceme ve araştırmalara başladı.

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