  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Niğde'de meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi öğretmen gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:22:13 -
Niğde'de meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi öğretmen gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen meslekten ihraç edilen öğretmen L.Ç'yi gözaltına aldı.

İkametinde ve aracında arama yapılan şüphelinin cep telefonuna el konuldu.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı