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Yerel Niğde’de mera alanı yandı
Yerel

Niğde’de mera alanı yandı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 02:36:00 - 2023-08-18 02:37:38
Niğde’de mera alanı yandı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen yangında 500 hektar mera alanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Köyü yakınlarındaki mera alanında akşam vakti yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Niğde merkez, Bor, Altunhisar Çiftlik ilçeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 500 hektar mera alanı zarar gördü.

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