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Niğde'de gıda zehirlenmesi yaşayan 11 kişi tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 23:49:43 -
Niğde'de gıda zehirlenmesi yaşayan 11 kişi tedavi altına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, yedikleri dönerden zehirlendikleri iddia edilen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bulantı ve kusma şikayeti olan 11 kişi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınanların şikayetlerinin, bir lokantada yediklerini dönerden sonra başladığını belirtmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de iş yerindeki yemeklerden numune aldı.

Gıda zehirlenmesi yaşayanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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