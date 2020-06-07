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Aktüel

Niğde’de dönerden zehirlenen 11 kişi hastanelik oldu

Niğde’de 3’ü çocuk 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 23:12:23 -
Niğde’de dönerden zehirlenen 11 kişi hastanelik oldu

Niğde’de 3’ü çocuk 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Niğde merkezde bulunan bir dönerciden döner yiyen G.T. (27), S.D. (35), O.K. (20), F.K.(27) , B.K (54), Y.K.(23), Y.A. (27), A.K. (45), A.E.(17) ile V.T. (5) ve S.T. (5) bulantı kusma şikayetiyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


11 kişinin aynı dönercide döner yedikleri belirtildi. Zehirlenenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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