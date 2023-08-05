Niğde'de doğal gaz borusu böyle patladı!
Niğde’de, elektrik altyapı çalışması sırasında, doğal gaz borusunun patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Niğde’de, elektrik altyapı çalışması sırasında, doğal gaz borusunun patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Patlama, Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrik altyapı çalışmaları sırasında yaşandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte söndürüldü.
Yangında 1 kişi yaralandı, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (İLKHA)
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