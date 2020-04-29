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Aktüel

Niğde’de çatı yangını korkuttu

Niğde’de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

2020-04-29 00:55:54 -
Niğde’de çatı yangını korkuttu

Niğde’de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.


Edinilen bilgiye göre Merkez Selçuk Mahallesinde 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıyı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Niğde Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

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