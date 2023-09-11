Niğde'de bir tırda 58,4 kilogram esrar ele geçirildi!
Niğde Valiliği, bir tırda 58 kilo 450 gram esrar ele geçirildiğini sürücünün de gözaltına alındığını duyurdu.
Niğde Valiliği, bir tırda 58 kilo 450 gram esrar ele geçirildiğini sürücünün de gözaltına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tıra operasyon düzenledi.
Tırda yapılan aramada, 58 kilo 450 gram esrar bulundu.
Uyuşturucu maddesine el konulurken sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (İLKHA)
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