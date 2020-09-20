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Aktüel Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Aktüel

Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem

AFAD: "An itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 22:45:13 -
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından saat 22.08'de Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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