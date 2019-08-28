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Niğde’de 28 kaçak göçmen yakalandı

Niğde’de bir dinlenme tesisinin bahçesinde Afgan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:41
Niğde’de 28 kaçak göçmen yakalandı

Niğde’de bir dinlenme tesisinin bahçesinde Afgan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Niğde-Adana yolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin bahçesinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu ihbarı üzerine Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen Afgan uyruklu 27 erkek 28 kaçak göçmen yakalandı.Ulukışla İlçe Polis Merkezi’ne götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:41
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