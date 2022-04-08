  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Niğde'de 11 milyon 120 bin adet kaçak makaron ele geçirildi!
Yerel

Niğde'de 11 milyon 120 bin adet kaçak makaron ele geçirildi!

Niğde'de iki araçta gümrük kaçağı 11 milyon 120 bin makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 12:16:00 - 2022-04-08 12:17:15
Niğde'de 11 milyon 120 bin adet kaçak makaron ele geçirildi!

Niğde'de iki araçta gümrük kaçağı 11 milyon 120 bin makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı ve kamyonu durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 3,5 milyonu dolu 11 milyon 129 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay