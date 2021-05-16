Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Mayıs ayının sonlarına doğru gelmemizle birlikte bu sınav heyecanı daha çok artmış durumda. Peki, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?