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Eğitim Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Mayıs ayının sonlarına doğru gelmemizle birlikte bu sınav heyecanı daha çok artmış durumda. Peki, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:52:00 -
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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