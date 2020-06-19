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Aktüel

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:46:13 -
Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden, aralarında örgütün mahrem imamı ile icra müdür yardımcısının da bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Niğde Adliyesi mahrem imamı G.Y. ve İcra Müdür Yardımcısı A.E'nin de bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri'deki operasyonlarda 34 zanlıyı gözaltına almıştı.


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