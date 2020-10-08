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Aktüel Niğde, Kırıkkale, Kayseri ve Nevşehir'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Aktüel

Niğde, Kırıkkale, Kayseri ve Nevşehir'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:12:34 -
Niğde, Kırıkkale, Kayseri ve Nevşehir'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

NİĞDE (AA) - Niğde, Kırıkkale, Kayseri ve Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, Ayhan Şahenk Bulvarı'ndaki iş yerlerini denetledi.

Tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Şimşek, 14 kuralın yazılı olduğu afişlerden dağıttı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerle koronavirüs denetimlerinin devam ettiğini söyledi.

Kent genelinde vatandaşların yüzde 98'inin maske taktığını belirten Şimşek, "Yine hijyen ve sosyal mesafe konusunda da vatandaşlarımız duyarlı. Bu tedbirlerimiz sayesinde Niğde'de virüsün artış hızının önüne geçmiş durumdayız. En azından bu hızı durdurmuş ve geri çevirmiş durumdayız. Ama vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Tedbirlere sıkı sıkıya sarılarak hep birlikte bu virüsü yenebileceğiz. Güzel ve sağlıklı günler bizi bekliyor. Tedbirlere uydukları ve duyarlı oldukları için vatandaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise "Geçtiğimiz aylarda hep birlikte yaşadık, en ufak bir gevşeklikte virüs anında yayılabiliyor. Virüs hayatımızdan tamamen çıkana kadar tedbirlerimize devam edeceğiz. Niğde güzel gidiyor. Bu şekilde devam ettiği sürece sağlıklı günlere ulaşmamız yakın." dedi.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve denetim ekipleri, Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda iş yerlerinde ve toplu ulaşım araçlarında alınan tedbirleri denetledi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşların uyarıldığını söyledi.

Kırıkkale'de vaka sayılarının azalması, hatta hiç kalmaması için çaba sarf ettiklerini aktaran Sezer, "Sahada 450 personelimiz çalışıyor. Bunlar, il müdürlerinden, belediyelerden, kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan personelimiz. Arkadaşlarımız her gün iş yerlerini geziyor, toplu ulaşım araçlarını denetliyor. Aynı zamanda filyasyon ekiplerimiz, ev ev gezerek uyarılarını yapıyor. Her alanda yoğun bir çalışmamız var. İnşallah kısa zamanda ilimizdeki vaka sayısını çok çok aşağıya düşürürüz. Bunun gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

- Kayseri

Kayseri'de, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Sahabiye Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik esnaf ve vatandaşları denetledi.

Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirlere en iyi şekilde uyulması gerektiğini söyledi.

Herkesin bireysel olarak kurallara dikkat etmesi gerektiğini belirten Benli, şunları kaydetti:

"Kontrollü sosyal hayat dediğimiz mevzu, yine kontrollü olarak devam edecek. Toplu kısıtlamalar yerine bireysel formatta gidilecek. Bunun en iyi yolu da maske, mesafe ve temizliğe mutlaka dikkat etmek. Okullar kısmen eğitime açılıyor, bunun için biz de toplantı yaparak alınması gereken önlemleri konuştuk. Evde özellikle izolasyona alınan çocuklarımızın dışarı çıkmaması, parklara gönderilmemesi önemli. Buna herkesin uyması gerekiyor. Valimizin başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bu bizi rehavete düşürmemeli, aynı özenle tedbirlere dikkat etmeliyiz."

- Nevşehir

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında koronavirüs denetimi yapıldı.

Kent merkezinde cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde Vali Becel, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıda bulundu.

Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Kovid-19 salgınına yönelik herkesin duyarlı olması gerekir. Bu kapsamda farkındalık oluşması ve kurallara riayet edilmesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bu konuda herkes kurallara uymalı." dedi.

Vali Becel, vatandaşların HES kodu uygulamasını telefonlarına indirerek kullanmalarını da istedi.

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