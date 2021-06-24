Niğde ili Alay Belediyesi memur alacak
Alay Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 05.08.2021 tarihinden 10.08.2021 tarihine kadar saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini;
- Elektronik ortamda, Belediyemiz www.alay.bel.tr internet adresine,
- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Alay Belediyesi Hürriyet Mah. İnönü Cad. No: 1 Alay Belediyesi NİĞDE adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
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