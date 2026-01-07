Niğde dünyaya açılıyor

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2026 Bahar Dönemi Yönetim Kurulu Toplantısı’nın hazırlık ve koordinasyon süreci, Niğde’de imzalanan "Ev Sahibi Kent Sözleşmesi" ile resmen başladı. 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan dev organizasyon için düzenlenen imza törenine Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yehia İbrahim, katıldı.

KÜRESEL GÜNDEM NİĞDE’DE BELİRLENECEK

Törende konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman, teşkilatın temel misyonunun yerel ile küresel arasında köprü kurmak olduğunu belirtti. Duman, "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerele taşırken, yereldeki başarıları da küresel gündeme aktarıyoruz. Niğde, başarılı çalışmalarıyla yakından takip ettiğimiz ve Denetim Kurulu üyemiz olan çok kıymetli bir paydaşımız. Bu zirve ile Niğde’nin potansiyeli dünya tarafından çok daha net algılanacak," dedi.

BAŞKAN ÖZDEMİR: "NİĞDE İÇİN TARİHİ BİR ADIM"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, organizasyonun şehir tarihinde bir ilk olduğunu ve 17 ülkeden yerli-yabancı belediye başkanlarını, akademisyenleri ve uzmanları ağırlayacaklarını vurguladı. Niğde’nin 10 bin yıllık geçmişi, sanayisi ve kültürel değerleriyle bu buluşmaya hazır olduğunu belirten Özdemir, toplantının stratejik önemine değindi.

ZİRVENİN KALBİ "SU" İÇİN ATACAK

Başkan Özdemir, özellikle bölge coğrafyası için suyun hayati önem taşıdığını belirterek zirvenin odak noktasını şu sözlerle açıkladı:

"Suyu ana temamız yapıyoruz. Çünkü su, özellikle UCLG-MEWA üyesi 17 ülke ve bizim coğrafyamız için gelecekteki en büyük sorun ve en değerli varlığımızdır. Niğde’de su üzerine yaptığımız çalışmaları, dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleri detaylıca değerlendireceğiz."

STRATEJİK BAŞLIKLAR VE İŞ BİRLİĞİ

Zirve boyunca ele alınacak diğer önemli konular ise şu şekilde belirlendi: Yenilikçi şehir anlayışı ve akıllı şehir uygulamaları, akıllı su yönetimi ve su stresi ile mücadele, iklim değişikliği, kuraklık ve yeşil dönüşüm, afetlere karşı dirençli şehirlerin inşası, akıllı ulaşım sistemleri, yerel diplomasi ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi, yerel güçlerin küresel etkiye dönüşmesi.

NİĞDE’NİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI

Organizasyonun sadece teknik bir toplantı değil, aynı zamanda bir tanıtım fırsatı olduğunu söyleyen Başkan Özdemir; Niğde’nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası platformda en güçlü şekilde ortaya koyacaklarını ifade ederek, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.