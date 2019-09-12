Niğde Belediyesi Trafik Zabıta Okul Servislerini Denetledi Niğde Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığını denetledi.

Niğde Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığını denetledi.

Niğde Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta Ekipleri yeni eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte, öğrencilerin can güvenliğinin en üst seviyede tutulması için il genelinde hizmet veren okul servis araçlarının denetimine başladı.

Trafik Zabıta ekipleri, okul servislerinde; otomatik kapı sensörü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi, panik butonu, ışıklı dur levhası, yangın tüpü, ilk yardım çantası, açılan camlarda parmaklık olup olmadığı ve uygunluk belgesi gibi konuları kapsamlı bir şekilde denetledi. Gerçekleştirilen denetlemelerin sezon sonuna kadar devam edeceği Belediye Başkanlığı tarafından bildirildi.

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