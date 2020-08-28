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Aktüel Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:18:57 -
Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Başkan Özdemir, "Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla...” ifadelerini kullandı.

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