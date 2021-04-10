  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Niğde-Adana Otoyolu’nda kaza: AK Partili vekil yara almadan kurtuldu
Gündem

Niğde-Adana Otoyolu’nda kaza: AK Partili vekil yara almadan kurtuldu

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin bulunduğu otomobil, Niğde-Adana Otoyolu'nda bariyerlere çarptı. Menekşe ve aracı kullanan danışmanı, kazayı yara almadan atlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 23:28:00 -
Niğde-Adana Otoyolu’nda kaza: AK Partili vekil yara almadan kurtuldu

AK Parti Nevşehir Milletvekili Menekşe ve danışmanı, trafik kazasından yara almadan kurtuldu. 

Menekşe'nin danışmanı Yasin Ödünçalmaz idaresindeki 06 ABR 862 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Pozantı ilçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Milletvekili Menekşe ile danışmanı, kazadan yara almadan kurtuldu, araçta hasar oluştu.

Menekşe ve danışmanının başka bir araçla Nevşehir'e döndüğü öğrenildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hamdi Çamlı: Laiklik masaya yatırılması gereken bir problemdir
Siyaset

Ahmet Hamdi Çamlı: Laiklik masaya yatırılması gereken bir problemdir

"Laiklik ihdası" notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Laiklik hiçbir ö..
Başkan Erdoğan talimat verdi: Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak
Gündem

Başkan Erdoğan talimat verdi: Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiftçiye Başkan Erdoğan'ın talimatıyla büyük bir destek geldi.
Sokağa çıkma yasağını böyle deldiler! Bu yöntem 'pes' dedirtti
Gündem

Sokağa çıkma yasağını böyle deldiler! Bu yöntem 'pes' dedirtti

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını delmek isteyen uyanıklar, sahte rezervasyonlara sarıldı. Yakın otellere internetten rezervasyon yaptır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay