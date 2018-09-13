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Nicolas Maduro İstanbul'a geldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Çin'e giden özel uçağı, yakıt ihmali yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na indi.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:15
Nicolas Maduro İstanbul'a geldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Çin'in başkenti Pekin'e götüren özel uçak, yakıt ihmali yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP Salonu'nda bir süre bekleyen Maduro, uçağındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, bazı temaslarda bulunmak üzere başkent Caracas'ta bulunan Maduro'yu Pekin'e götüren uçak, yakıt ikmali için bu sabah İstanbul'a geldi.

Bir süre VIP Salonu'nda dinlenen Maduro, uçaktaki işlemlerin tamamlanmasını bekledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakıt ikmali yapılan özel uçağıyla saat 11.30'da Pekin'e hareket ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:15
  1. İstanbul
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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  • İLHAN ÖNCELİLHAN ÖNCEL19 dk önce
    YAKIT İKMALİ OLMASIN.... İHMAL NEDİR HEMDE 2 YERDE AYNI HATA.
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