Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, Misunderstood adlı belgeselde sarı lacivertlilere sadece 45 saniye yer verdi. Durumun Netflix'ten kaynaklandığını kaydeden Anelka,ıl "Belgeselin uzun versiyonu için çalışıyoruz" dedi.
Fenerbahçe'de iz bırakan yıldız futbolcu Nicolas Anelka'nın "Misunderstood" adlı belgeseli yayınlandı.
Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verildi
Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesi sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Konuya ililşkin sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yapan Anelka, "Filmdeki Fenerbahçe ile ilgili hazırlanmış olan kısımlar Netflix tarafından kesilmiştir" ifadelerini kullandı.
41 yaşındaki Fransız yıldız, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Endişeniz olmasın ki şu anda Fenerbahçe hikayesini daha uzun versiyonu ile izleyebileceğiniz uzun bir versiyon için çözüm bulmaya çalışıyoruz"