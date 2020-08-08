Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti

Fenerbahçe'de iz bırakan yıldız futbolcu Nicolas Anelka'nın "Misunderstood" adlı belgeseli yayınlandı.

Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verildi

Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesi sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Konuya ililşkin sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yapan Anelka, "Filmdeki Fenerbahçe ile ilgili hazırlanmış olan kısımlar Netflix tarafından kesilmiştir" ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki Fransız yıldız, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Endişeniz olmasın ki şu anda Fenerbahçe hikayesini daha uzun versiyonu ile izleyebileceğiniz uzun bir versiyon için çözüm bulmaya çalışıyoruz"