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Spor Nice-Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

Nice-Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 6.haftasında Nice ile Monaco karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Nice-Monaco maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-04 12:35:00 -
Nice-Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Fransa Ligue 1’de heyecan 6.hafta maçlarıyla sürecek. Peki, Nice-Monaco maçı ne zaman saat kaçta?

Nice-Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Nice bu akşam Monaco’yu konuk edecek. Allianz Riviera’da oynanacak maç TSİ 21.45’te başlayacak. Mücadele beIN Sports 4’ten naklen yayımlanacak.

Nice-Monaco muhtemel 11’ler

Nice: Kasper Schmeichel, Jean-Clair Todibo, Dante, Mattia Viti, Melvin Bard, Youcef Atal, Pablo Rosario, Khephren Thuram, Aaron Ramsey, Andy Delort, Nicolas Pepe

Monaco: Alexander Nubel, Benoît Badiashile, Axel Disasi, Malang Sarr, Vanderson, Youssouf Fofana, Mohamed Camara, Ismail Jakobs; Takumi Minamino, Breel Embolo, Wissam Ben Yedder

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