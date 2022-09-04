Nice-Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Fransa Ligue 1'in 6.haftasında Nice ile Monaco karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Nice-Monaco maçı hangi kanalda?
Fransa Ligue 1’de heyecan 6.hafta maçlarıyla sürecek. Peki, Nice-Monaco maçı ne zaman saat kaçta?
Nice-Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Nice bu akşam Monaco’yu konuk edecek. Allianz Riviera’da oynanacak maç TSİ 21.45’te başlayacak. Mücadele beIN Sports 4’ten naklen yayımlanacak.
Nice-Monaco muhtemel 11’ler
Nice: Kasper Schmeichel, Jean-Clair Todibo, Dante, Mattia Viti, Melvin Bard, Youcef Atal, Pablo Rosario, Khephren Thuram, Aaron Ramsey, Andy Delort, Nicolas Pepe
Monaco: Alexander Nubel, Benoît Badiashile, Axel Disasi, Malang Sarr, Vanderson, Youssouf Fofana, Mohamed Camara, Ismail Jakobs; Takumi Minamino, Breel Embolo, Wissam Ben Yedder