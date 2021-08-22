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Spor Nice-Marsilya maçında gerginlik
Spor

Nice-Marsilya maçında gerginlik

Nice-Marsilya maçında, Nice taraftarlarının sahaya girmesinin ardından maç durdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 23:37:00 - 2021-08-23 00:12:28
Nice-Marsilya maçında gerginlik

Fransa Ligue 1'deki Nice - Marsilya maçı saha olaylarına sahne oldu.

Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet'nin kale arkasındaki Nice taraftarına su şişesi fırlatması sonrasında saha bir anda karıştı.

Taraftar sahaya indi

İki takım futbolcuları birbirine girerken taraftar da sahaya girdi.

Görevliler futbolcuları zorlukla sakinleştirirken taraftarlar da kısa sürede tribüne geri alındı.

Maç askıya alındı

Bazı futbolcular soyunma odasına giderken koridorda iki takım futbolcuları bir kez daha birbirine girdi.

Yetkililer maçın askıya alındığını duyurdu.

İki takım yöneticileri ve hakemler, görüşmeye devam ediyor.

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