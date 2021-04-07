NFT nedir? NFT nasıl yapılır? Fotoğrafı, şarkıyı, videoyu, tweeti nasıl NFT yaparım? NFT nasıl satılır?

NFT'de kim ne sattı? Cüneyt Özdemir’in "Bu tweet bir sanat eseridir" şeklindeki tweet'ine İzzet Pinto tam 10 bin dolar ödedi. Saba Tümer de kahkahasını satışa çıkarıp, İzzet Pinto'ya "Benim kahkaham daha fazla eder" diye mesaj gönderdi. İzzet Pinto Tümer’in kahkahaya tam 90 bin liraya satın aldı. Gülben Ergen de "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" şeklindeki unutulmaz sözünü NFT'de satışa çıkarttı.

Açılımı "Non fungible token" olan NFT’nin Türkçe kelime anlamı; değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlık anlama geliyor. Dijital ortamda var olabilen her ürünün NFT olarak satışı mümkün. Bir fotoğrafı, şarkıyı, videoyu, ses dosyasını, mimarlık projelerini ve GIF’leri NFT olarak görebilirsiniz. Ünlü sanat eserleri, sporcuların maç videoları ve hatta tweetler bile NFT olabiliyor. NFT'ler, Ethereum blok zincirinin bir parçasıdır, bu nedenle içlerinde saklanan ekstra bilgiler içeren ayrı tokenlerdir.

Değişebilen varlıklar olan dolar, hisse senedi, bitcoin veya altın külçelerinin aksine ‘değiştirilemez' NFT varlıklar her biri benzersiz ve biricik kalemleri ifade ediyor. Elinizdeki bitcoin ile başkasının elindeki bitcoin aynı değer anlamına geliyor. Değiştirilemez Tokenlar (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır.

NFT olarak neler satılır?

Ancak her bir bitcoinin farklı değerde olduğunu düşünün. O zaman bu artık bir birim olmaktan ve transfer aracı olmaktan çıkıyor. İşte NFT varlıkların durumu da bu. Aynı şeyden çok sayıda olabilmesine rağmen aralarından birinin orijinalliği ve sahipliğinin kesin olarak bilinebilmesi. NFT'ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adı ve IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kriptopara birimi için kullanılan cüzdan adları verilebilir. Değiştirilemez Tokenlar, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanılıyor. Bir fotoğrafı, şarkıyı, videoyu, ses dosyasını, mimarlık projelerini ve GIF’leri NFT olarak görebilirsiniz.

NFT nasıl yapılır?

Herkes bir NFT oluşturabilir. İhtiyaç duyulan tek şey bir dijital cüzdan, küçük bir miktarda Ethereum satın alma ve içeriği yükleyebileceğiniz ve bir NFT veya kripto sanatına dönüştürebileceğiniz bir NFT pazarına bağlantıdır. NFT pazarlarından birinde oturum açın ve bir dosya yükleyin. Bu işleme NFT'nin "basılması" denir. Genellikle türünün tek örneği olup olmadığı, birden fazla kopya olup olmadığı veya bir koleksiyonun parçası olup olmadığı sorulur. Bir NFT sitesine göz attığınızda aslında bu sürecin ne kadar kolay olduğunu görürsünüz. Çünkü insanlar dümdüz, hiçbir özelliği olmayan renkleri bile NFT olarak satmaya çalışıyor.

NFT nasıl satılır?

NFT'ler ayrıca pazar yerlerinde satılır ve süreç platformdan platforma değişebilir. İçeriğinizi esasen bir pazara yükleyeceksiniz ve ardından onu bir NFT'ye dönüştürmek için talimatları uygulayacaksınız. Çalışmanın açıklaması ve fiyatlandırma gibi ayrıntıları belirleyebileceksiniz. Hatta sizden sonraki sahibinin satışından da komisyon elde edebilirsiniz.