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Neymar’a sürpriz talip! ‘100 milyon Euro’

Paris Saint Germain'de geleceği belirsiz Neymar için Barcelona'nın çıkarma yaptığı belirlendi. İspanyol ve Fransız basını, PSG'nin Neymar için 100 milyon Euro, Dembele ve Semedo'yu istediğini yazdı.

27 Ağustos 2019 Salı 16:33
Neymar’a sürpriz talip! ‘100 milyon Euro’

Neymar'ın Paris Saint Germain'deki (PSG) geleceğiyle ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İspanyol ve Fransız basınına göre; Brezilyalı yıldız için Barcelona, PSG'nin kapısını tekrar çaldı. PSG ise Neymar için Barcelona'dan 100 milyon Euro'yla birlikte, Nelson Semedo ve ousmane Dembele'yi istedi.

Oscar Grau, Eric Abidal ve Javier Bordas, bu transfer için Fransa'da bulunurken; taraflar bugün ilerleyen saatlerde tekrar biraraya gelecek. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun transfer için görevlendirdiği üçlü, PSG'ye alternatif bir teklif daha sundu. Buna göre Barcelona, Neymar'ı bu sezon için kiralayacak. Gelecek sezon ise bonservisine 170 milyon Euro ödeyecek.

PSG ise Neymar için 250 ile 300 milyon Euro arası bir rakam istiyor. Bunun için de Dembele ve Semedo'nun fiyatını da 150 ile 200 milyon Euro olarak hesapladı. Neymar'ı isteyen bir başka kulubün ise Real Madrid olduğu hatırlatıldı ve Fransız ekibinin de Neymar'a karşı para + Vinicius'u istediği haberlerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:33
  1. Paris Saint Germain'deki (PSG)
  2. Neymar
  3. İspanyol
  4. Fransız
  5. Barcelona

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