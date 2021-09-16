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Spor

Neymar, Messi, Mbappe PSG'ye galibiyet getiremedi

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Club Brugge ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 01:03:00 -
Neymar, Messi, Mbappe PSG'ye galibiyet getiremedi

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Belçika deplasmanında Club Brugge ile karşılaştı. Fransız temsilcisinde Neymar, Mbappe ve Messi karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Kylian Mbappe ceza sahasında bekleyen Ander Herrera'yı topla buluşturdu. İspanyol futbolcu, 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi takım rakibine 27'de Hans Vanaken ile cevap verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Vanaken'in şutu PSG'li oyuncuya çarpıp kaleye girdi. Mücadele 1-1 sona erdi.

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