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Newyork’ta beğeni toplayan Ahmet dokuması Türkiye’ye dönüyor

Sanatçı Fırat Neziroğlu’nun ’İnsan’ koleksiyonun yeni üyesi Ahmet adlı dokuması, dünya turunun ardından İstanbul’da sergilenmek üzere Türkiye’ye dönüyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:25
Newyork’ta beğeni toplayan Ahmet dokuması Türkiye’ye dönüyor

Sanatçı Fırat Neziroğlu’nun ’İnsan’ koleksiyonun yeni üyesi Ahmet adlı dokuması, dünya turunun ardından İstanbul’da sergilenmek üzere Türkiye’ye dönüyor.



Newyork Fashion Week’te büyük beğeni toplayan YEN koleksiyonu sahibi, kendi ismine ait patentli özel dokuma tekniği ile dünyanın ilgisini üzerine toplayan ve sıfır atık projesinde yaptığı geri dönüşüm dokumalarıyla çevreye dikkat için dokuyan sanatçı Fırat Neziroğlu’nun ’İnsan’ koleksiyonun yeni üyesi Ahmet adlı dokuması, yaptığı dünya turundan sonra son duraği New York’tan Contemporary İstanbul’da sergilenmek üzere Türkiye’ye dönüyor.


Amerika kıtasında Hub Design NY tarafından temsil edilen Fırat Neziroğlu, kısa bir süre önce Ahmet’i New York’a uğurlamıştı. Ahmet, New York’ta pop-up şeklinde kısa süreli farklı galerilerde sanatseverler ile buluştu. İçlerine dünyaca ünlü MOMA (Museum of Modern Art) ve ünlü mimar Renzo Piano’nun ses getiren projelerinden biri olup 2015 yılında kullanıma açılan New Whitney Museum gibi New York’un en ünlü müzelerine tanıtıldı ve Meksika’nın en büyük ve en bilinen müzesi Casa Lam’da alıcıya çıktı. Ayrıca, Ethan Cohen gibi sahipleri Türk olan C24 ve Miami Design District’teki dünyaca ünlü galerilere de tanıtıldı. Fırat Neziroğlu’ nun eserlerini Amerika’daki müze ve galerilere yerleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Ahmet, sanatçının İnsan serisinin maskülen tarafını temsil ediyor


Fırat Neziroğlu tarafından dokunan ve daha önce Anna Laudel Galeri’de sergilenen İnsan serisinin ilk dokuması Olga’dan sonra hayata geçirdiği en yeni dokuma Ahmet; temelde insanın içinde yatan maskülen tarafı gün yüzüne çıkardığı belirtiliyor. Dokuma, dünyada pek çok galeride görücüye çıktıktan sonra, İstanbul Havalimanın’da çok özel bir ekip tarafından karşılandı.


Ahmet; 12-15 Eylül arası Contemporary İstanbul’da Anna Laudel standında sergilenecek.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:25
  1. sergi
  2. sanat

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