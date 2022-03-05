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Dünya New York'ta yeni Kovid-19 kararları
Dünya

New York'ta yeni Kovid-19 kararları

New York Belediye Başkanı Adams, okullarda maske, restoranlarda Kovid-19 aşı şartının kaldırılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 04:55:00 -
New York'ta yeni Kovid-19 kararları

New York'un Times Meydanı'nda basına konuşan Eric Adams, "Çocuklarımızın yüzlerini, gülümsemelerini görmek istiyoruz ancak veliler isterse çocuklarını maskeyle okula göndermeye devam edebilir." dedi.

Bireysel işletmeler de isterse maske uygulamasına devam edebilecek, ancak pazartesi itibarıyla mekan sahipleri müşterilerine aşı kartı soramayacak.

Illionis ve Los Angeles'ta da benzer uygulamalar başlayacak

New York'ta alınan kararın, ABD'nin diğer eyaletlerini de etkilemesi beklenirken; Illionis eyaleti ve Los Angeles'ta da pazartesi günü benzer uygulamaların başlayacağı kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) geçen ayın sonlarında, artık öğrenciler de dahil çoğu Amerikalının maske takmaya ihtiyacı kalmayacağını duyurmuştu.

Johns Hopkins Üniversitesinin son haftayı kapsayan kayıtlarına göre, New York'ta hala Kovid-19 nedeniyle günde ortalama 35 can kaybı ve 1700'den fazla pozitif vaka bildirimi yapılıyor.

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