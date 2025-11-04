New York’ta siyasi fırtına koptu! Trump’ın sözleri şehri adeta birbirine kattı!

ABD Başkanı Donald Trump, "komünist" olarak nitelendirdiği Demokrat aday Zohran Mamdani'nin yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde New York şehrine federal fonları ciddi şekilde "kısacağı" uyarısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları ciddi şekilde "kısacağını" belirten Trump, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir." ifadelerini kullandı.

New York belediye başkanlığı yarışı için yapılan son anketlerin çoğu, Mamdani'nin, en yakın rakibi olan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun çift haneli rakamlarla önünde olduğunu gösteriyor.

New York'un ilk Müslüman belediye başkan adayı Mamdani, Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Erken oy kullanma işlemlerinin dün tamamlandığı New York'ta oy verme süreci 4 Kasım'da tamamlanacak. Sandıklar yarın sabah 6'dan akşam 9'a kadar açık olacak.