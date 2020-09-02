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Aktüel New York'ta silahlı şiddet ağustosta iki kattan fazla arttı
Aktüel

New York'ta silahlı şiddet ağustosta iki kattan fazla arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:15:42 -
New York'ta silahlı şiddet ağustosta iki kattan fazla arttı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde silahlı şiddet ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla attı.

New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte geçen sene ağustos ayında 91 silahlı şiddet olayı yaşanırken, bu yılın aynı ayında 242 silahlı şiddet olayı kayıtlara geçti.

Mayıstan bu yana 791 silahlı şiddet olayının yaşandığı kentte, cinayetlerde de yüzde 50 artış meydana geldi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının artmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının da etkili olduğunu söyledi.

Pandemi, polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestoların ülke gündemini meşgul ettiği birçok ABD kentinde silahlı şiddet olayları artmaya devam ediyor.

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