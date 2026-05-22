New York'ta sel ve fırtına 10 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktı
New York'ta sel ve fırtına 10 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktı

New York'ta sel ve fırtına 10 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD'nin New Jersey eyaleti ile New York kentinde sel ve fırtına sebebiyle 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, New York'un Brooklyn ve Queens bölgelerinde şiddetli yağış sele yol açtı.

Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan sürücüler, kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Yetkililer, yağmurun kentin kanalizasyon sisteminin kapasitesini aştığını açıkladı

Bazı mahallelerde şiddetli fırtına yüzünden devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

New Jersey'de 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kentin kanalizasyon sisteminin yağışı karşılamakta yetersiz olduğunu ifade etti.

Mamdani, selden etkilenen ailelerle görüştüğünü belirtti.

