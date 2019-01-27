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New York'ta Maduro'ya destek gösterisi! 'ABD elllerini Venezuela'dan çek'

ABD'de New York'un ünlü meydanlarından Union Square'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek gösterisi düzenlendi.

27 Ocak 2019 Pazar 01:52
New York'ta Maduro'ya destek gösterisi! 'ABD elllerini Venezuela'dan çek'

Union Square Park'ta bir araya gelen bir grup gösterici, ABD'nin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasına tepki gösterdi.

Venezuela bayrağı açan göstericiler, "ABD, elllerini Venezuela'dan çek" sloganı attı.

Yapılan konuşmada, "Venezuela'nın demokratik olarak seçilmiş lideri Nicolas Maduro'ya destek vermek ve ABD'nin emperyalizmine karşı çıkmak için bugün buradayız." ifadeleri kullanıldı.

Venezuela'da ne olmuştu?

Venezuela'da 23 Ocak'ta muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiğini açıklamış ve Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermişti.

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 01:52
  1. Nicolas Maduro
  2. Juan Guaido

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