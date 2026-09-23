  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’a kış havası geldi! 14 ile fırtına ve sel uyarısı Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı Vatandaşlık maaşında yeni dönem! Her ile aynı destek verilmeyecek CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti'yi toplayın, bir AK Parti etmiyor! Son anketler muhalefeti şok etti! Trump ‘Görüşme iyi geçti’ dedi. İran’dan sert cevap Son dakika: ABD’ye ait F-16 Almanya’da düştü! Pilot paraşütle kurtuldu Petrol 100 doların altına indi: Piyasalarda yeni hareketlilik ABD istihbaratı dökülüyor: FBI hacklendi! Rize'de sel felaketi! eğitime ara verildi İstanbul'da hareketli gece! Yangın 5 iş yerine daha sıçradı!
Ekonomi New York’ta Kütahya gündemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esin Güral Argat’ı kabul etti
Ekonomi

New York’ta Kütahya gündemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esin Güral Argat’ı kabul etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
New York’ta Kütahya gündemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esin Güral Argat’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile görüştü. Görüşmede Kütahya’nın sanayide dönüşüm süreci ve Kalkınma Raporu’nda yer alan stratejik öncelikler tek tek ele alındı.

Kütahya’nın sanayi ve ekonomik gelişimine ilişkin başlıklar New York’taki Türkevi’nde gündeme geldi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından New York'taki Türkevi'nde kabul edildi.

 

Gerçekleştirilen görüşmede, Kütahya'nın sanayide dönüşüm süreci ile Kütahya Kalkınma Raporu kapsamında belirlenen stratejik öncelikler ele alındı. Görüşmede, kentin sanayi ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

 

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, yoğun programı kapsamında kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.

Esin Güral Argat yeniden aday!
Esin Güral Argat yeniden aday!

Kobi

Esin Güral Argat yeniden aday!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23