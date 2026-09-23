New York’ta Kütahya gündemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esin Güral Argat’ı kabul etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile görüştü. Görüşmede Kütahya’nın sanayide dönüşüm süreci ve Kalkınma Raporu’nda yer alan stratejik öncelikler tek tek ele alındı.
Kütahya’nın sanayi ve ekonomik gelişimine ilişkin başlıklar New York’taki Türkevi’nde gündeme geldi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından New York'taki Türkevi'nde kabul edildi.
Gerçekleştirilen görüşmede, Kütahya'nın sanayide dönüşüm süreci ile Kütahya Kalkınma Raporu kapsamında belirlenen stratejik öncelikler ele alındı. Görüşmede, kentin sanayi ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, yoğun programı kapsamında kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.