New York’ta karavandan yaşayan Türk gençleri özgürlüğün tadını çıkarıyor

Dünyanın en pahalı şehirlerinden New York'ta ayda 200 dolar masrafla karavanda yaşayan Türk gençlerinden Gürkan Karakaya: - "New York’ta bir evi paylaşmak için oda kiralasanız ayda en az 1000 dolar ödersiniz. Ben bu karavanı 4 bin dolara aldım ve 2 yıldır kalıyorum, yani nereden baksanız 20 bin dolar kardayım" - "Hesaplı olması büyük artı ama bence en güzel tarafı özgürüm. Hem kendime ait yerim var hem de istediğim zaman istediğim yere gidip kalabiliyorum" - Aynı sokakta diğer karavanda kalan Özgür Tokgöz: - "Karavanda yaşıyorum deyince sanki evsizmişim gibi bakıyorlar fakat bilmiyorlar ki ben evde oturanlardan daha rahatım, mutfağım, duşum, yatak odam, her şey var"