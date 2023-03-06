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Dünya New York'ta elektrikli bisiklet bataryasından kaynaklı yangında 7 kişi yaralandı
Dünya

New York'ta elektrikli bisiklet bataryasından kaynaklı yangında 7 kişi yaralandı

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde bir süpermarkette çıkan yangında en az 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 09:40:00 -
New York'ta elektrikli bisiklet bataryasından kaynaklı yangında 7 kişi yaralandı

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde bir süpermarkette çıkan yangında en az 7 kişi yaralandı.

New York Polis Departmanı Komiseri Laura Kavanagh, yangının, bir elektirikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi. Kavanagh, elektrikli bisiklet bataryalarının patlayarak büyük yangınlara sebebiyet verdiğini ve bu yangınların söndürülmesinin çok zor olduğunu kaydetti.

Olay yerindeki itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle bir sivil, bir acil servis çalışanı ve beş itfaiyecinin yaralandığını aktardı.

Marketin yakınına park edilen bisikletin sahibinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da düşük kaliteli bataryaların kullanıldığı bisikletlerin oluşturduğu tehlikelere dikkati çekerek, yasal lityum-iyon bataryalarının kullanılmasını tavsiye etti.
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New York'ta son dört yılda lityum-iyon bataryalarının kullanıldığı elektrik bisikletlerinden kaynaklı 400 yangının çıktığı belirtiliyor.

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