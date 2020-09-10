New York'ta 100 binden fazla 'evsiz' öğrenci bulunuyor

ABD'de yayımlanan New York Times Gazetesi'nde yer alan haberde, 1 milyon 100 bin öğrenci ile ülke çapında en geniş okul sistemine sahip New York'taki evsiz öğrenci sayısının çok büyük boyutta olduğu belirtildi.

New York Belediyesine ait barınaklarda, 2019 verilerine göre 132 bin 660 evsiz kişinin kaldığı açıklanırken, bu sayının 45 binini çocukların oluşturduğu, ancak sayının çok daha fazla olduğu 2019’da New York’ta okul çağındaki 114 bin çocuğun "evsiz" tanımına girdiği ortaya çıktı.

New York'ta son on yılda şehirde evsiz öğrencilerin yüzde 70 arttığı ancak bu çocukların özellikle Çocuk Koruma Servisleri tarafından ailelerinden alınma korkusu nedeniyle saklandığı belirtiliyor.

ABD genelindeki okullardan alınan veriye göre, ülke çapında 2004-2005 okul döneminde 650 bin evsiz öğrenci varken, 2017-2018 okul döneminde bu sayı 1,5 milyona yükseldi.