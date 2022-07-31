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Dünya New York ve San Francisco'da maymun çiçeği nedeniyle "acil durum" ilan edildi
Dünya

New York ve San Francisco'da maymun çiçeği nedeniyle "acil durum" ilan edildi

ABD'nin New York eyaleti ve San Francisco kentinde artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 07:28:00 -
New York ve San Francisco'da maymun çiçeği nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) maymun çiçeği salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından ABD'nin bir eyaleti ve bir kentinden yeni adım geldi.

Vakaların en sık görüldüğü New York eyaleti ve San Francisco kentinde acil durum ilan edildi.

Ülkede teşhis edilen yaklaşık 5 bin vakanın yüzde 40'ına San Francisco'nun bağlı olduğu California eyaletinde rastlandı.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed, yaptığı açıklamada kentteki vakaların neredeyse 1 haftada 2 katına çıkarak 261'e ulaştığını belirterek, bu konuda gerekli önlemlerin alınması adına acil durum ilan ettiklerini kaydetti.

New York Valisi Kathy Hochul da eyalette artan vakalara işaret ederek, özellikle testlerin ve aşıların hızlandırılması adına böyle bir adım attıklarını bildirdi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

DSÖ, 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

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