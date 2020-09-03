  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel New York Valisi'nden Trump'a "Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir" çıkışı
Aktüel

New York Valisi'nden Trump'a "Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir" çıkışı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:07:17 -
New York Valisi'nden Trump'a "Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir" çıkışı

NEW YORK (AA) - New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın kente federal yardımları kesmesi tehdidi üzerine, ''New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumları bırak, orduyla gelmesi gerekir.'' dedi.

Cuomo, Trump'ın New York dahil protestolar sırasında yasa dışı eylemlere müsade eden eyaletlere federal yardımları kesme tehdidine sert tepki gösterdi.

Trump'ın New York'ta istenmediğini belirten Cuomo, ''New York'a gelemez. New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumaları bırak, orduyla gelmesi gerekir. New York için yaptığı en iyi iş buradan ayrılmaktı. Bırakın Florida'ya gitsin.'' ifadesini kullandı.

Cuomo, Trump'ın ilk günden New York'u cezalandırmak istediğini, eyaletlerin ve kentlerin toparlanması için gereken fonları vermeyi reddettiğini savunarak, ''Trump, kral değil, New York'ın fonlarını kesemez. Bu yasa dışı bir adım.'' değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan elçiyi kabul eden Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı
Gündem

Yunan elçiyi kabul eden Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı

Yunanistan'ın provokasyonu sonrası gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'le ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye..
Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu
Spor

Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Hipodromda rezil görüntü! Halis Karataş'tan sonra bir skandal daha
Gündem

Hipodromda rezil görüntü! Halis Karataş'tan sonra bir skandal daha

Geçtiğimiz günlerde yapılan at yarışlarında Victory isimli atın kırbaç nedeniyle kötü bir duruma geldiği görüldü. Ortaya çıkan görüntüler bü..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı