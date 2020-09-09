New York valisi Andrew Cuomo: Trump New York'u öldürmeye çalışıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) New York kenti valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Andrew Cuomo'nun sözlerinin hedefindan Başkan Donald Trump vardı.

New York Valisi Cuomo, ölümcül koronavirüs salgınına karşı New York'a ve ABD'deki Demokratlar tarafından yönetilen diğer şehirlere 'federal fon' sağlamadığı iddialarıyla Donald Trump'ı hedef aldı.

New York kenti valisi Andrew Cuomo, Başkan Donald Trump'ı 'aktif olarak öldürmekle' suçladı.

New York Valisi, "Bu bir gerçek. Donald Trump ve beceriksizliği buna neden oldu" ifadelerini kullandı.