New York Times'tan Yemen çağrısı

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de sivilleri katlettiğini savunarak, Yemen’de tarafların barış müzakerelerine başlayana kadar Suudi Arabistan’a silah yardımının kesilmesi çağrısında bulundu.

Gazetenin Yayın Kurulu tarafından kaleme alınan başyazıda, Yemen’de Suudi öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) “suç dolu katliam” olarak gördüğü hava saldırılarının ”dehşet verici” olduğu belirtilerek, ABD'nin de suç ortaklığından dolayı utanması gerektiği kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava savaşının, zaten yoksul olan ülkeyi insani bir kabusa ve ayrım gözetmeyen ölüm alanına döndürdüğü kaydedilen makalede, “Tekrar ve tekrar, Suudi öncülüğündeki hava saldırıları sivil hedefleri vuruyor, sayısız masum cana kıyıyor. Pazarda, düğünlerde, cenaze törenlerinde sayısız sivil bombalarla öldürüldü.” ifadesine yer verildi.

Ülkedeki ölü sayısının, resmi rakamlara göre 6 bin 500 olduğuna işaret edilen yazıda, aslında gerçek sayının bundan çok fazla olduğu, milyonlarca insanın da yiyecek ve sağlık sıkıntısından acı çektiği kaydedildi.

'BU UTANÇ VERİCİ'

Makalede, 9 Ağustos'ta hava saldırısında isabet alan ve 20'den fazla çocuğun yaşamını yitirdiği okul otobüsü olayı örnek gösterilerek, "Bu korkunç bir şey. Okul otobüsünü ve içindeki çocukları yok eden bomba ABD yapımıydı, bu utanç verici.” ifadesine yer verildi.

Geçen hafta yayınlanan İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda, sivillerin öldürüldüğü hava saldırılarının incelenmesi konusundaki “Ne yazık ki yetersiz” kalındığı açıklamasına atıfta bulunulan makalede, Suudi Arabistan’a silah satan ABD, İngiltere ve Fransa’nın yasal olmayan bu saldırıların suç ortağı olma riski taşıdığına vurgu yapıldı.

Makalede, şunlar kaydedildi:

“ABD ve Batılı müttefikleri için, Suudi Arabistan ve koalisyon ortaklarına silah satma ya da herhangi bir askeri yardım vermeyi durdurma zamanı geldi. Yemen'deki dehşet, kimin haklı, kimin haksız olduğuyla ilgili herhangi bir tartışmayı çoktan geçti ve sadece müzakere edilmiş bir barış anlaşmasının cinayetleri sona erdirebileceği netleşti. Suudi Arabistan ve müttefikleri, daha fazla bomba satın alabildiği sürece, çocukları katletme konusunda çok az bir pişmanlığa sahip görünüyor, bu yüzden onları durdurmak bu imkanı verenlerin elinde.”

Başkan Trump’ın Suudi Arabistan’a pek dokunmayacağı ancak askeri yetkililerin ve Kongre’nin sesini yükseltmeye başladığı belirtilerek, bir sonraki hamlenin “Yemen’e saldırıları durdurmayı müzakere etmeye hazır olana kadar Suudi Arabistan’a askeri yardımların kesilmesi” olması gerektiği ifade edildi.