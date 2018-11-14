New York Times'tan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı ülkelere verdiklerini söylediği Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’nin elindeki tapeler hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Habere göre, Kaşıkçı’yı öldürmek için İstanbul’a gelen 15 kişilik suikast timinin bir parçası olan ve Veliaht Prens Muhammed’e önemli yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yaptı. Mutreb, telefon görüşmesinde isim vermeden “Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi” dedi.

Haberde, Türk istihbarat yetkililerinin, Amerikan istihbarat yetkililerine söz konusu telefon görüşmesindeki “Patron” ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kastedildiğine, Mutreb’in konuştuğu kişinin ise M. bin Selman’ın yardımcılarından biri olduğuna inandıklarını söylediği öne sürüldü. Türk yetkililer, söz konusu ses kaydında Prens Muhammed’den net bir şekilde bahsedilmediğini belirtirken, Amerikan istihbarat yetkilileri yine de bu kaydın Veliaht Prens’in Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı konusunda “inkâr edilemez bir delil olmayabileceğine” dikkati çekti.

Bolton: Cinayetle Prens arasında bağ yok!

Singapur’da bulunan ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton’a, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ses kayıtlarında operasyon ile Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir bağlantı olup olmadığı soruldu. Bolton, “Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesinin ses kayıtlarını dinleyenlerin bu operasyonla Prens Selman arasında ilişki bulunduğunu gösteren bir işaret bulunmadığını söylediler. O suçsuz” dedi.