New York Times iddiası canlı yayında gazeteciler arasında gerileme yol açtı

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafız Bölge programında Şaban Sevinç, İlker Yücel, Metin Özkan, kamuoyu araştırmacıları Can Selçuki ve Hilmi Daşdemir gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun ele alındığı sırada Şaban Sevinç'in New York Times gazetesine dayandırarak gündeme getirdiği "Türkiye'nin ABD ile anlaştığı ve Afganistan'a asker göndereceği" iddiası bir anda gerilime yol açtı. Türkiye'nin her yerde asker bulundurması gerektiği ve terörü kaynağında kurutması gerektiğini savunan gazeteci Metin Özkan ile Şaban Sevinç arasında adeta söz düellosu yaşandı.