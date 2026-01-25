  • İSTANBUL
Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi! Büyük sürpriz gerçekleşecek mi?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi! Büyük sürpriz gerçekleşecek mi?

Beşiktaş, Inter forması giyen Luis Henrique'nin transferi için yeniden devreye girdi.

#1
Foto - Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi! Büyük sürpriz gerçekleşecek mi?

Beşiktaş'ta takımdan ayrılan futbolcularla birlikte yeni transferler için çalışmalar hız kazandı. Siyah-beyazlılar, Inter forması giyen ve transferi daha önce de gündeme gelen Luis Henrique için yeniden devreye girdi.

#2
Foto - Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi! Büyük sürpriz gerçekleşecek mi?

Sky'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için Inter ile görüşüyor. Beşiktaş'ın Henrique'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği, Inter'in ise anlaşmaya satın alma zorunluluğu maddesini eklemek istediği öne sürüldü.

#3
Foto - Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi! Büyük sürpriz gerçekleşecek mi?

Inter, PSV Eindhoven forması giyen eski futbolcusu Ivan Perisic ile ilgileniyor. Perisic'in İtalyan ekibine transferinin de Luis Henrique transferini etkileyebileceği belirtildi.

#4
Foto - Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi! Büyük sürpriz gerçekleşecek mi?

Inter forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Luis Henrique, 1 asist yaptı.

#5
Foto - Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi! Büyük sürpriz gerçekleşecek mi?

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun, kulübü Inter ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

