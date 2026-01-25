  • İSTANBUL
Ekonomi AJet’ten yeni adım! IATA üyesi hava yolu arasına katıldı
AJet’ten yeni adım! IATA üyesi hava yolu arasına katıldı

AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğine (IATA) üye hava yolu şirketleri arasına katıldığını duyurdu.

AJet, havacılık sektöründe dikkat çeken bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğine (IATA) üye hava yolu şirketleri arasına katıldığını duyurdu.

Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "AJet olarak IATA üyesi hava yolları arasına katıldığımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha güvenli, entegre ve sürdürülebilir bir uluslararası havacılık ekosistemi için çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

