Barzani ateşle oynuyor! IKBY'de 4 imama zulüm: Sebebi 'yok artık' dedirtti
Gündem

Barzani ateşle oynuyor! IKBY'de 4 imama zulüm: Sebebi 'yok artık' dedirtti

Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti

Filistin davasında “denge politikası” izleyen IKBY, SDG/YPG konusunda da ikili davranıyor. Barzani ve şürekası PKK aleyhine açıklamalar yaparken, SDG’yi eleştiren cami imamlarını gözaltına alarak zulmediyor.

Kuzey Irak'taki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, SDG'ye karşı çıkan imamların gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, SDG'ye karşı duran ve grubu övmeyi reddeden birçok imam gözaltına alındı.

17 Ocak Cumartesi günü Süleymaniye ve Kalar'da Şeyh Heval Firas ve Şeyh Şirko, bir önceki gün verdikleri cuma hutbelerinde SDG aleyhindeki konuşmaları sebebiyle gözaltına alındı.

 

Süleymaniye'de ayrıca 22 Ocak Perşembe günü Molla Kamran, 24 Ocak Cumartesi günü ise Molla Halo gözaltına alındı.

Bu iki ismin de SDG'ye yönelik eleştirileri sebebiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde SDG'ye karşı çıkan imamlara ve davetçilere yönelik baskıların son dönemde arttığı dikkat çekiyor.

Özellikle Suriye'de yaşanan çatışmaların ardından SDG'yi eleştiren kişilerin hedef alındığı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News

