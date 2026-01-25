  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız? Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş! Cami düşmanlığının bahanesi ‘siluet’ 1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı Eyüpsultan’da krizin faturası işçiye kesildi! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı Bunlara bir de canımızı emanet ediyoruz! Sağlık personelinin skandal görüntülerine soruşturma Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı Esed'in yıktığı hafıza Türkiye'nin vefasıyla yeniden ayakta! Açılış Hasan Turan’ın katılımıyla Hama’da gerçekleşti
Gündem Mavi Vatan’a taze kan! Sondaj gemisi ‘Yıldırım’ Çanakkale’den geçti: Mart’ta Karadeniz’de göreve başlıyor
Gündem

Mavi Vatan’a taze kan! Sondaj gemisi ‘Yıldırım’ Çanakkale’den geçti: Mart’ta Karadeniz’de göreve başlıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolundaki dev adımları hız kesmeden devam ediyor. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han’ın ardından "Mavi Vatan" filosunun en yeni ve en güçlü üyelerinden biri olan Yıldırım sondaj gemisi, Karadeniz’deki tarihi görevine başlamak üzere Çanakkale Boğazı’nı gururla selamlayarak geçti.

Türkiye’nin enerji filosuna katılan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz’deki görevine başlamak üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı. 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip olan dev gemi, Mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası’nda ilk operasyonuna imza atacak.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan ‘Yıldırım’ Karadeniz'de görevi için Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım’da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak. Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı’nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıktı. Filyos’a gitmek için yola çıkan Yıldırım sondaj gemisi Ege Denizi'nden saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğaz geçişi sırasında Yıldırım sondaj gemisi Çanakkale'yi selamladı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen sondaj gemisi Yıldırım İstanbul'a gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Sondaj gemisine Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10', 'KIYEM-6' ve Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

12 BİN METREYE KADAR SONDAJ YAPABİLİYOR

Hazırlıkların ardından Mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. ‘7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi’ olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.

Bulgular kesin! Sondaj şart deyip açıkladı! Bir ilde petrol müjdesi
Bulgular kesin! Sondaj şart deyip açıkladı! Bir ilde petrol müjdesi

Ekonomi

Bulgular kesin! Sondaj şart deyip açıkladı! Bir ilde petrol müjdesi

Lodos fırtınası gemileri Edremit Körfezi’ne hapsetti
Lodos fırtınası gemileri Edremit Körfezi’ne hapsetti

Aktüel

Lodos fırtınası gemileri Edremit Körfezi’ne hapsetti

Nefes kesen operasyon! Ticari gemide yaklaşık 10 ton kokain ele geçirdi
Nefes kesen operasyon! Ticari gemide yaklaşık 10 ton kokain ele geçirdi

Dünya

Nefes kesen operasyon! Ticari gemide yaklaşık 10 ton kokain ele geçirdi

Bakan Bayraktar 6 yeni alanda sondaj yapılacağını duyurdu Karadeniz'in altını üstüne getireceğiz
Bakan Bayraktar 6 yeni alanda sondaj yapılacağını duyurdu Karadeniz'in altını üstüne getireceğiz

Gündem

Bakan Bayraktar 6 yeni alanda sondaj yapılacağını duyurdu Karadeniz'in altını üstüne getireceğiz

Dünyayı tedirgin eden iddia: ABD bölgeye uçak gemileri, savaş uçakları ve hava savunma sistemleri sevk etti
Dünyayı tedirgin eden iddia: ABD bölgeye uçak gemileri, savaş uçakları ve hava savunma sistemleri sevk etti

Dünya

Dünyayı tedirgin eden iddia: ABD bölgeye uçak gemileri, savaş uçakları ve hava savunma sistemleri sevk etti

Odessa'da Türk gemisine İHA saldırısı: O dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
Odessa'da Türk gemisine İHA saldırısı: O dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

Gündem

Odessa'da Türk gemisine İHA saldırısı: O dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin.
Gündem

Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin.

Türkiye'deki sığınmacı tartışmaları devam ederken, bir sokak röportajında vatandaşın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Özellikle sığ..
Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!
Gündem

Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, stratejik hamlelerin merkez üssü haline gelen Trablus’a çıkarma yaparak Türkiye’nin en..
Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı
Gündem

Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın başlattığı ve bazı gazetecilerin desteklediği "Primler bankaya yatırılsaydı 45 bin lira faiz geliri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23