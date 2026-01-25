İzzet Günay cenazede fenalaştı!
Tiyatrocu Haldun Dormen'i son yolculuğuna uğurlamak için cenazeye gelen Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay baygınlık geçirdi.
Türk tiyatrosunun duayen ismi, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sırasında korkutan anlar yaşandı.
Cenazede fenalık geçiren İzzet Günay ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Usta oyuncu İzzet Günay'a o sırada yanında bulunan ünlü isimler yardımcı oldu. Gülben Ergen ve Erol Ervin usta oyuncuyu ambulansa kaldırmaya çalışırken eş İpek Günay’ı da çevredekiler sakinleştirdi.